Cultural pegó primero en la final del Prefederal y dejó sin respuestas a Regatas

Cultural de Santa Sylvina abrió la serie final del Torneo Provincial Pre Federal 2025 con una victoria categórica sobre Regatas Resistencia por 81-59, en un estadio Norberto «Coco» Viñetta repleto. El equipo dirigido por Enzo Ramírez impuso su ritmo, frenó a las principales armas ofensivas del «remero» y se quedó con el primer punto del duelo al mejor de cinco.

El partido tuvo equilibrio solo en el primer cuarto (17-16), pero desde el segundo segmento los locales comenzaron a marcar diferencias a partir de una defensa intensa y ataques rápidos que incomodaron a su rival. Cultural se fue al descanso 41-27 arriba y manejó los tiempos ante un Regatas que no logró que ninguno de sus jugadores alcanzara los dos dígitos de anotación, hecho inédito en el torneo.

Con la ansiedad jugando en contra de la visita, los sylvinenses siguieron estirando la brecha: 58-47 al cierre del tercer tramo y un último cuarto donde consolidaron su mejor versión para sentenciar el 81-59. Gastón Araujo fue la figura y goleador de la noche con 19 puntos. En Regatas, Barrios, Magallanes, Maglier y Galassi terminaron con 9 tantos cada uno.

El público acompaño masivamente en la primera final al mejor de cinco juegos.

Segundo juego, este sábado

La serie continuará este sábado a las 21:30, nuevamente en Santa Sylvina. Los árbitros designados son Lucas Tévez, Sebastián Quiroga y Fabricio Ranea, con Alejandra Moreno como comisionada técnica. El cruce se trasladará a Resistencia el viernes 5, y de ser necesario habrá cuarto partido el sábado 6.

Síntesis

CULTURAL 81 (1) – REGATAS 59 (0)

-Cultural 81 (41): Lautaro Ayala 16; Enri Conrradi 8; Aldo Stácul 8; Lautaro Arold 10; Carlos Araujo 19 (F.I.); Elián López 12; Nicolás Ayala 5; Matías Sosa 3; Santiago Viera 0; Lautaro Torres 0. D.T.: Enzo Ramírez.

Cultural de Santa Sylvina, invicto de local en esta temporada.

-Regatas 59 (27): Maximiliano Barrios 9; Alexis García 2; Carlos Banegas 8; Fernando Margosa 5; Bruno Galassi 9 (F.I.); Álbaro Magallanes 9; Federico Hoferek 3 (x); Brian Maglier 9; Lautaro De Bórtoli 5; Walter Colussi 0; Eliseo Llano 0. D.T.: Juan Cruz Carrasco.

Regatas Resistencia está 0-1 en la serie final.

Parciales: 17-16; 41-27 (24-11); 58-47 (17-20); 81-59 (23-12)

Jueces: Iván Huck, Nicolás Zapata y Cristian Pogonza

Comisionado técnico: Gonzalo Durand

Estadio: Centro Cultural (Santa Sylvina)

FOTOS: Prensa Cultural de Santa Sylvina

FUENTE: Prensa Federación Chaqueña de Básquetbol