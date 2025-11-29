Tormentas, calor y alerta vigente: así estará el tiempo este fin de semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado comenzó en Resistencia con cielo algo nublado, una temperatura de 23°C y una humedad del 84%. Durante la mañana se esperan tormentas aisladas, mientras que la máxima llegará a los 36 grados.

En horas nocturnas, continuará la inestabilidad y la temperatura bajará a los 33°C.

Para este domingo, el organismo mantiene una alerta por tormentas fuertes durante toda la jornada y anticipa un leve descenso térmico, con una máxima de 29°C.