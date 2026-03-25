Continúa la asistencia en El Impenetrable tras las lluvias y la crecida del río

El Gobierno provincial mantiene en marcha un operativo integral de asistencia en El Impenetrable, luego de que las intensas lluvias y la crecida del río Bermejo impactaran en distintas comunidades. Las intervenciones se concentran en zonas como Wichi, El Sauzalito, Fuerte Esperanza y parajes cercanos.

En el territorio se distribuyen módulos alimentarios, agua potable, colchones, frazadas y otros elementos de primera necesidad. El despliegue incluye la articulación de distintas áreas, entre ellas Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a organismos como APA, Vialidad Provincial, Secheep, la Policía del Chaco y Sameep.

Además de la asistencia directa, las autoridades sostienen un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas. En ese marco, mantienen la recomendación de continuar en estado de alerta preventiva ante posibles variaciones en los niveles de los ríos.

El operativo seguirá activo en los próximos días, con equipos abocados tanto a la asistencia social como a la recuperación de servicios en las zonas afectadas.

Seguirá la asistencia

Las precipitaciones, que en algunos sectores alcanzaron los 180 milímetros, provocaron también daños en la infraestructura eléctrica. Esto afectó el suministro en parajes como Tres Pozos, Tartagal y Fortín Belgrano, donde continúan los trabajos para normalizar el servicio.

Desde las áreas intervinientes indicaron que la presencia en territorio se mantendrá, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que surjan en cada comunidad afectada.