NUEVO Y EXITOSO OPERATIVO DE ABORDAJE TERRITORIAL “MUJER + SALUD” EN BARRANQUERAS

WhatsApp Image 2025-10-15 at 20.13.24 (1)

El Ministerio de Salud continúa brindando servicios gratuitos y accesibles a la comunidad en distintas especialidades. En esta oportunidad, las acciones estuvieron enfocadas en las mujeres, a través del programa “Mujer + Salud”, que promueve la atención integral y la prevención.

El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, acompañó la jornada sanitaria realizada en el Hospital “Eva Perón” de Barranqueras, donde supervisó las condiciones de atención, dialogó con el personal y escuchó las demandas tanto de la comunidad como del equipo de salud.
El programa ofrece una amplia gama de servicios asistenciales, que incluyen Nutrición, Cardiología, Obstetricia, Ginecología, Odontología, Laboratorio y ecografías mamarias y ginecológicas.
A través de estas acciones, el Ministerio de Salud refuerza su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y la equidad en el acceso a la atención, consolidando un sistema sanitario preparado para responder a las necesidades de la población chaqueña.

