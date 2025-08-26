Anses habilitó el pago de pensiones nacionales por discapacidad que pasaron el proceso de revisión

394158w790h489c.jpg

El director regional de la Anses en Resistencia,  Alfredo «Capi» Rodríguez anticipó que a partir de septiembre el organismo habilita el pago de aquellas pensiones por discapacidad cuyo otorgamiento se constató que fue de forma correcta.

En éste orden, Rodríguez precisó que los beneficiarios podrán percibir sus pensiones a partir de septiembre con el pago de las pensiones de agosto más la liquidación de septiembre, es decir, que el pago incluirá dos meses juntos.

El titular de la Anses, Alfredo «Capi» Rodríguez,

A su vez, el funcionario aclaró que el proceso de revisión por parte del organismo nacional continúa a fin de verificar que las pensiones se hayan otorgado cumpliendo con los requisitos. «Se están analizando todos los casos suspendidos y se rehabilitan o activan todos los que corresponde donde  se ha constatado y probado la discapacidad», explicó.

