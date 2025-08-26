Taco Pozo no tiene paz: un secretario del juzgado, en la mira de la justicia

En las últimas horas, otro hecho de gravedad amenaza con escalar aún más. En Sáenz Peña, el fiscal Gustavo Valero tomará hoy declaración de imputado al secretario del Juzgado de Paz, Néstor Ariel Gómez, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Otra vez Taco Pozo enfrenta un nuevo incidente luego de lo ocurrido con el comisario Melchiori, al que le costó su desplazamiento de la jefatura de la dependencia local.

Según pudo confirmar NORTE, Gómez habría firmado una autorización de viaje al extranjero para una menor de edad sin contar con las facultades legales para hacerlo y sin el consentimiento de la jueza letrada Silvia Elena Arias.

El documento fue emitido un día sábado, fuera del horario judicial, y presenta irregularidades formales

como espacios en blanco y ausencia de control jurisdiccional. Al parecer la jueza Arias estampó su firma

posteriormente, sin advertir las anomalías del trámite.

Esta acción ha motivado la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto de Gómez como de Arias.

Valero solicitó el control jurisdiccional del caso, trámite que deberá ser autorizado por la jueza de Garantías Mariana Benítez. Si se confirma que Arias no autorizó previamente la firma de Gómez, pero igualmente convalidó el documento, podría enfrentar sanciones disciplinarias por falta de supervisión.