Capitán Teuco presenta su show «Gira mi planeta» en el Guido Miranda

El próximo sábado 13 de septiembre, el artista chaqueño Capitán Teuco presentará en vivo su nuevo show titulado «Gira mi planeta», en un concierto especialmente pensado para las infancias y sus familias.

La función será en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164, Resistencia) producida por Esto También Está Sonando, con entradas disponibles en Alpogo.com y en la boletería del teatro.

El Capitán Teuco es un proyecto cultural y artístico que tiene el objetivo de crear contenidos musicales y literarios de calidad para el universo infantil. Desde su creación en el año 2021 el proyecto ya publicó dos libros (uno de ellos presentado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires), dos discos, varios videoclips, y realizó decenas de presentaciones en jardines de infantes, escuelas, festivales y espacios culturales del Gran Resistencia, interior del Chaco, Misiones y Corrientes.

Este nuevo trabajo, «Gira mi planeta», incluye cuatro canciones originales más un posible bonus track. El mismo fue producido por Ipsilon, reconocido productor musical, y propone un recorrido sonoro que invita a bailar, reflexionar y disfrutar. Las letras de las canciones abordan temas como el paso del tiempo, la amistad, el cuidado del planeta, la inspiración que brinda el monte chaqueño y la importancia de persistir en los sueños.

Entre las canciones se destacan: «Gira mi planeta», una celebración musical de cada uno de los meses del año; «Traigan los cuentos», que rinde homenaje a los relatos del monte y sus animales; «El último que apague la luz», una canción que nos llama a cuidar el planeta; «Dale ciempiés», que impulsa a seguir adelante con alegría y convicción.

El contenido gira en torno a la circularidad, al reciclaje, a los ciclos naturales, a la rueda como símbolo del juego y la amistad. Es una invitación a mirar el mundo con asombro, a moverse con el planeta, a escuchar y compartir.

En esta presentación en el Guido Miranda, el Capitán Teuco estará acompañado por un ensamble de músicos integrado por Ipsilon (batería), Lorena Fernández (programación), y contará con invitados especiales como Bruno González (percusión), Paloma Solamente (clarinete) y Samy (voz), sumando colores, texturas y voces a una propuesta escénica que mezcla lo musical, lo poético y lo lúdico.

El espectáculo es una oportunidad ideal para que chicos y grandes vivan una experiencia musical compartida, con canciones pensadas para el disfrute, la escucha activa y el movimiento. Una presentación única para celebrar lo nuevo del Capitán Teuco y seguir alimentando la imaginación desde el arte chaqueño.