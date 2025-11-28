El Gobierno chaqueño avanza con las obras para la Casa de Residentes Médicos en el Hospital ‘Félix Aguirre’ de General San Martín

El gobernador Zdero destacó que la obra “se enmarca en la decisión de instaurar residentes en General San Martín y en distintos puntos del Chaco, como parte de la política sanitaria”.

Recordó que el edificio principal del hospital acumuló por años demoras y anuncios inconclusos. “Este era el hospital de los mil carteles, nunca se terminaba. Nosotros tomamos la decisión de avanzar, invertir y garantizar calidad en la atención. Estamos fortaleciendo la red sanitaria con obras reales y en marcha”, afirmó.*

Los trabajos se ejecutan con recursos provinciales, a través del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud, con el objetivo de instaurar residentes en la localidad y reforzar la red sanitaria provincial.

El gobernador, acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, y el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, recorrió las obras en ejecución de la Casa de Residentes Médicos del Hospital “Félix Aguirre” de General San Martín. La iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud en toda la provincia.

El mandatario subrayó “Las obras las estamos haciendo con recursos y mano de obra del Gobierno del Chaco. Valoramos la tarea del equipo del hospital y de la Región Sanitaria, que sostienen el funcionamiento día a día”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, precisó que la intervención surge a partir de un pedido del Ministerio de Salud para reacondicionar las residencias médicas.

“Empezamos los trabajos con empleados del Ministerio, sin empresas, para completar esta gran obra que es el hospital”, señaló.

Detalló además que los trabajos iniciaron desde cero, y que actualmente se encuentran en etapa de finalización. “Estamos culminando cuatro módulos, instalaciones sanitarias y eléctricas, cubiertas y cielorraso completo”, explicó.

En tanto, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, valoró el avance de las obras como resultado de una decisión política clara.

“La política sanitaria no se limita a construir infraestructura, también implica que los recursos humanos puedan resolver situaciones en territorio”, sostuvo. Rodríguez destacó la importancia estratégica del hospital para toda la región.

“San Martín es un hospital de cabecera, con una amplia zona de cobertura. Nuestro objetivo es repotenciarlo y fortalecer la capacidad de atención. Cuando el sistema funciona donde la gente vive, los beneficios son directos”, afirmó.

Y agregó: “El gobernador nos marca siempre que la gestión debe estar pensada en beneficio de la gente independientemente de donde viva”.

Por último, la directora del Hospital “Félix Aguirre”, Laura Taragano, celebró el avance de las obras y remarcó su impacto en la llegada de nuevos profesionales. “Es muy importante que los médicos que quieran hacer su residencia aquí tengan un lugar donde habitar. Estoy ansiosa por la finalización y por recibir a nuevos colegas”, expresó.

Taragano destacó además la calidad de las instalaciones y anticipó que la Casa de Residentes estará terminada aproximadamente en un mes, lo que permitirá reforzar la disponibilidad de recursos humanos, una de las principales necesidades del hospital.