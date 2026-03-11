Cecual lanza sus Talleres 2026 con propuestas accesibles para adultos e infancias
El Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura del Chaco, abre las inscripciones para su Programa de Talleres 2026, con propuestas de formación artística, cultural y corporal, que se desplegarán toda la semana en los distintos espacios de la casa cecualera.
La programación reúne propuestas para infancias, jóvenes y adultos, con actividades que van desde las artes escénicas a la filosofía, los juegos, la música, la fotografía, la poesía, la astronomía y diversas prácticas corporales.
Los talleres cuentan con espacios espcíficos de la casa, como el Teatrín, el FotoClub, el Espacio de Astronomía, Resonancia y la Sala de Grabación.
El objetivo es “generar espacios de exploración y aprendizaje accesibles y fortalecer la comunidad artística de la ciudad ofreciendo instancias sostenidas de formación y experimentación” señalaron desde la organización.
Las inscripciones se encuentran abiertas y los cupos son limitados.
Las personas interesadas podrán consultar horarios, cupos disponibles y modalidades de inscripción a través del Instagram: @cecualeros, por mail a cecual.info@gmail.com o acercándose al Cecual de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 20.30.
Propuestas destacadas
Entre los talleres que integran la grilla de este año se encuentran: “Abracadabra” (música y filosofía para niños de 6 a 11 años), un espacio donde las preguntas y las ideas se hacen canción; “Yupiii!!”, un taller de juegos en el patio para recuperar el poderoso mundo de jugar al aire libre; y el espacio Cinético, dedicado al movimiento, con Capoeira y Yoga para adultos, y el taller “Caracol” de movimiento para niños de 4 y 5 años.
La oferta se completa con teatro inclusivo para instituciones, guitarra, fotografía básica y avanzada, poesía, astronomía, japonés y taller de animación para niños, entre otras propuestas. Cabe destacar que los talleres de Abracadabra, Yupiii y Fotografía (básico y avanzado) son de carácter gratuito, abonándose por única vez una inscripción de $8.000.
Grilla completa
Lunes
08:00 y 15:00 – Yoga. Coordina: Laura Blanco.
18:00 – Guitarra. Coordina: Patricio Hermosilla.
18:00 a 19:30 – Taller de Fotografía Básico. Coordina: Hector Ramirez. – Inicia lunes 16 de marzo.
19:45 a 22:00 – Taller de Fotografía Avanzado. Coordina: Hector Ramirez. Inicia lunes 16 de marzo,
20 hs. a 22:00 – Taller de entrenamiento para actuación. Coordina: Lucas García. A partir de 18 años.
Martes
18:00 – Guitarra. Coordina: Patricio Hermosilla.
19:00 – Capoeira. Coordina: Edu Panelli. A partir de 18 años – Inicia martes 17 de marzo.
18:00 a 19:30 – Taller de Fotografía Básico. A partir de 18 años.
19:45 a 22:00 – Taller de Fotografía Avanzado. A partir de 18 años.
Miércoles
08:00 y 15:00 – Yoga. Coordina: Laura Blanco.
18:00 – Guitarra. Coordina: Patricio Hermosilla.
18:30 a 19:30 – Taller de Fotografía Básico. A partir de 18 años.
18:30 – Abracadabra – Música y Filosofía para Infancias de 6 a 11 años – Coordinan: Gabriel Alsina y Laura Blanco. Inicia 6 de abril.
19:45 a 22:00 – Taller de Fotografía Avanzado. Coordina Héctor Ramírez. A partir de 18 años
Jueves
17:30 – CARACOL · Taller de movimiento para infancias. Coordina: Mariel Liva De 4 a 5 años.
18:30 – Yupiii!! Taller patio de Juegos. Coordina: Anahí Collet. De 6 a 10 años. Inicia 6 de abril
18:30 a 19:30 – Taller de Fotografía Básico. Coordina: Hector Ramirez. A partir de 18 años.
19:45 a 22:00 – Taller de Fotografía Avanzado. Coordina: Héctor Ramirez + de 18 años.
19:00 – Taller de Poesía y Formas Breves. Coordina: Mario Caparra. Inicia el 9 de abril. Primer encuentro gratuito. A partir de 18 años.
Viernes
08:00 y 15:00 – Yoga + de 18 años.
Sábado
09:00 a 11:00 – Taller de Japonés.