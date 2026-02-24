Resistencia: habilitan la activación del boleto estudiantil SUBE para el inicio de clases

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, desde el sistema SUBE informaron que ya se realizó una carga masiva de 23.160 credenciales estudiantiles correspondientes a alumnos de todos los niveles educativos en la ciudad de Resistencia.

Según precisaron desde la coordinación local, los estudiantes que ya cuentan con su tarjeta solo deberán acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) y apoyar el plástico para activar el beneficio. Una vez completado este paso, el boleto estudiantil podrá utilizarse en las unidades de transporte público a partir del próximo 2 de marzo.

En el caso de los docentes, aquellos que hayan actualizado su tarjeta durante el año 2025 no deberán realizar un nuevo trámite. Para quienes residen en el interior provincial y utilizan el sistema Megabus, la actualización se realizará de manera automática al apoyar la tarjeta en el validador del colectivo, lo que permitirá renovar la vigencia del beneficio desde el momento en que se registre el primer uso.

Asimismo, indicaron que en los últimos días se registró una importante concurrencia tanto de estudiantes universitarios como de personas con discapacidad que se acercaron a realizar la actualización de sus credenciales.

Por otra parte, recordaron que quienes aún no gestionaron su tarjeta SUBE podrán hacerlo solicitando turno a través del sitio oficial transporte.chaco.gob.ar. Para completar el trámite deberán presentar constancia de alumno regular y Documento Nacional de Identidad. La tarjeta será emitida y entregada activada, quedando habilitada para su uso una vez iniciado el período establecido.

Finalmente, desde el organismo señalaron que la oficina ubicada en avenida Ecuador y Sarmiento atiende de lunes a viernes, con turnero habilitado de 8 a 15 horas y atención al público hasta las 16.