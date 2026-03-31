Rata Blanca celebra en Corrientes el aniversario de «Magos, Espadas y Rosas»

La legendaria banda argentina Rata Blanca regresa a Corrientes para presentar un show especial, en el marco de su gira 35º Aniversario de «Magos, Espadas y Rosas», el álbum que marcó a fuego la historia del rock en español.

La cita será el sábado 25 de abril, a las 21 horas, en Concepto Yapiré (Avenida Raúl Alfonsín 3701). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de entradaweb.com.ar

Este tour celebra la vigencia de «Magos, Espadas y Rosas», el disco que consolidó el éxito masivo del grupo, a comienzos de los años noventa y que incluye clásicos inolvidables del rock latinoamericano, entre ellos, «La leyenda del hada y el mago», una de las composiciones más emblemáticas del género.

Liderada por el virtuoso guitarrista Walter Giardino y la voz inconfundible de Adrián Barilari, la banda mantiene intacta su esencia musical que fusiona el heavy metal con elementos del rock sinfónico y la música clásica. A lo largo de más de tres décadas, Rata Blanca se consolidó como uno de los grupos más influyentes del hard rock y el metal en español, con millones de discos vendidos y una base de seguidores que atraviesa generaciones en toda América Latina y España.

Desde 2024, la agrupación se presenta con una formación renovada que suma a Danilo Moschen en teclados, Alan Fritzler en batería y Juan Pablo Alfieri (John Paul) en bajo, músicos que aportan una nueva energía a un repertorio cargado de clásicos.

La última visita de Rata Blanca a Corrientes fue en mayo de 2023, en una noche que dejó en claro que su característico «power épico» continúa vigente. Aquella presentación fue celebrada por el público y la crítica local como un show potente que evitó caer en la nostalgia para reafirmar la fuerza sonora que distingue a la banda.