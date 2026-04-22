LAS BREÑAS | Desbaratan estafa con tarjetas virtuales por más de $3 millones: hay un detenido y recuperan un importante botín

Ayer por la tarde, un operativo llevado a cabo por agentes de Investigaciones permitió esclarecer una causa por estafa y detener a un hombre de 31 años, además de recuperar gran parte de los bienes adquiridos mediante maniobras fraudulentas.

La investigación se inició tras la denuncia de una comerciante, quien informó que en distintas fechas dos sujetos realizaron compras de indumentaria y calzado utilizando tarjetas virtuales, por un monto total de $3.177.800, sin que los pagos impactaran en la cuenta del comercio.

A partir de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar a uno de los presuntos autores, domiciliado en Las Breñas.

Con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento donde se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de numerosos elementos vinculados a la causa, entre ellos 19 pares de zapatillas y botines, 15 conjuntos deportivos, un teléfono celular iPhone 14 Pro Max, la suma de $2.420.000 en efectivo y un automóvil Toyota Corolla, todos coincidentes con los bienes adquiridos mediante la maniobra investigada.

El detenido fue examinado por el médico policial y alojado en la comisaría jurisdiccional, mientras que la investigación continúa para determinar la participación de otros posibles implicados.