Martínez abrió las sesiones 2026 con un balance de gestión y fuertes reclamos por obras para Margarita Belén

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, encabezó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal con un extenso discurso en el que realizó un balance del verano, fijó prioridades para 2026 y reclamó públicamente al Gobierno provincial por la falta de obras en la localidad.

En el inicio de su mensaje, el jefe comunal destacó el cierre de la agenda de verano, con especial énfasis en la Colonia Municipal de Vacaciones y los carnavales. “La colonia es una política de Estado”, afirmó, al subrayar que permite a niños, jóvenes y adultos mayores acceder a la pileta municipal y a actividades recreativas gratuitas, en un contexto económico complejo.

Martínez también celebró la realización de los carnavales, que —según detalló— convocaron a una amplia participación de comparsas y murgas locales, y permitieron recaudar alrededor de 18 millones de pesos en concepto de entradas, fondos que fueron destinados íntegramente a las agrupaciones participantes. Además, remarcó que los festejos se desarrollaron sin incidentes y con un fuerte operativo de seguridad.

Prioridades para 2026

De cara al nuevo año, el intendente señaló que la prioridad número uno será el fortalecimiento de los servicios públicos, con inversión en ripio, mantenimiento de calles, alumbrado, limpieza, recolección de residuos y poda. Reconoció que durante el verano se registraron algunas demoras por la reducción del personal debido a licencias, pero aseguró que el municipio ya trabaja para normalizar la situación.

En materia de obra pública, adelantó que se avanzará con bacheo utilizando recursos propios y reiteró el pedido a la Provincia para la pavimentación de siete cuadras correspondientes a las diagonales Norte y Sur, así como la refacción integral del Centro de Educación Física (CEF) y la segunda etapa de obras en el Club Juventud.

“Desde el 10 de diciembre de 2023 hasta hoy, Margarita Belén no recibió una obra”, sostuvo Martínez, al tiempo que cuestionó lo que consideró una “discriminación por razones políticas”.

Seguridad, salud y desarrollo social

El intendente ratificó la continuidad del esquema de seguridad municipal, que incluye la Guardia Urbana —con más de 35 agentes— y un sistema de más de 70 cámaras de videovigilancia. También destacó el funcionamiento del Programa Municipal de Salud, que cuenta con alrededor de 30 agentes y realiza recorridas domiciliarias y traslados en situaciones de emergencia.

En el área social, señaló que el municipio continúa cubriendo con recursos propios situaciones vinculadas a la falta de medicamentos o demoras en prestaciones provinciales, especialmente en casos de pacientes oncológicos o personas con diabetes.

Educación, deporte y cultura

Martínez anunció que el municipio otorgará un incremento salarial del 20% a los trabajadores municipales y expresó su respaldo a los docentes, en el marco de los reclamos salariales provinciales.

Asimismo, reafirmó que el deporte y la cultura seguirán siendo pilares de la gestión, con actividades gratuitas en el club municipal, el Club Juventud y la Casa de las Culturas, con el objetivo de promover la inclusión y prevenir problemáticas sociales como el consumo problemático de sustancias.

Producción y acompañamiento al sector rural

El jefe comunal también destacó el acompañamiento a productores hortícolas, ganaderos y ladrilleros mediante maquinaria municipal y asistencia técnica, en el marco del rol que cumple Margarita Belén dentro del cinturón verde del área metropolitana.

Llamado al diálogo y a la paz

En el tramo final de su discurso, Martínez convocó a los concejales de todos los bloques a trabajar con diálogo y consenso, y realizó un llamado a la paz ante los conflictos bélicos internacionales.

“Son tiempos complejos, con menos recursos y más demandas. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, afirmó, al renovar el compromiso de su gestión de sostener las políticas públicas municipales pese al contexto económico adverso.