Intentó evadir un control policial y abandonó marihuana y una moto tras una caída

| Un operativo de control vehicular en la ciudad de Resistencia derivó en un intento de fuga por parte de un motociclista que, al evitar la señalización de la policía, terminó cayendo con su rodado y escapando a pie, abandonando sustancias ilegales y pertenencias personales.

El hecho ocurrió cerca de las 20:15 horas, cuando efectivos de la Comisaría Sexta Metropolitana realizaban un operativo en avenida Hernandarias y calle Tambor de Tacuarí. En ese momento, intentaron detener la marcha de una motocicleta Motomel Blitz blanca para un control de rutina, pero su conductor hizo caso omiso y huyó a alta velocidad.

Según informó la policía, el seguimiento se mantuvo sin perderlo de vista hasta que, en la intersección de calle Inmaculada Concepción y Av. Hernandarias, el motociclista perdió el control, cayó al suelo y continuó la fuga a pie, internándose en los pasillos de una barriada cercana, donde logró perderse de la vista de los agentes.

Durante su huida, el individuo, cuya identidad se desconoce por el momento (NN), arrojó varios objetos, entre ellos: Un tupper transparente con cogollos de marihuana, cuyo pesaje posterior arrojó 15 gramos, un casco negro sin marca visible, una campera azul, la motocicleta Motomel Blitz blanca, motor N° M041881, cuadro N° 8ELM15110MB041881

Personal de la Dirección General de Consumos Problemáticos intervino en el lugar y confirmó mediante pruebas de campo la presencia de marihuana, enmarcando la causa como presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La Fiscalía Antidrogas N° 2, a cargo de la Dra. Ana Mariangeles Benítez, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados, mientras continúa la investigación para dar con el paradero del sospechoso.

El procedimiento fue supervisado por el Comisario Germán Ramírez, Fiscalizador de turno de la Zona II.