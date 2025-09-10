Resistencia moderniza la Dirección General Tributaria para mejorar la atención al vecino

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, habilitó las oficinas de la Dirección General Tributaria; totalmente renovadas tras una intervención que demandó varios meses. Se trata de uno de los sectores de mayor presencia de vecinos y que necesitaba refacciones para brindar mayor comodidad a los contribuyentes y a los propios empleados.

Ubicada en Monteagudo 175, estas oficinas mostraban un importante deterioro que hasta afectaba el normal desenvolvimiento de las actividades; tanto para los trabajadores como para las personas que transitaban diariamente por el lugar para realizar algún trámite.

A pesar de las dificultades económicas que atraviesan el país y la provincia, a las que la Municipalidad de Resistencia no escapa, la gestión Nikisch volvió a demostrar que el orden y la austeridad en el manejo de los recursos propios permiten alcanzar mejoras significativas.

En su mensaje, el jefe comunal valoró que los “pequeños pasos” que pudieron dar en la gestión iniciada en 2023 y que permitieron “avanzar mucho en la recuperación de un municipio que estaba abandonado”; pero reconoció que “aún estamos muy lejos del nivel óptimo”.

Defendió su administración ordenada y austera para poder alcanzar un uso eficiente de los recursos; logrando una recuperación histórica del patio comunal y las galerías; el área de Electromecánica, sector reubicado en una dependencia refaccionada a nuevo que cuenta con las condiciones y equipamiento específico para la tarea; el traslado a un inmueble amplio y acorde de Licencia de Conducir; además de haber duplicado en dos años la compra de vehículos y maquinarias respecto de los 8 años anteriores; como así también dotar a todas las oficinas de herramientas informáticas y elementos de papelería que “antes se los tenía que comprar el propio trabajador”.

Acompañado por el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Alejandro Abraam, concejales, autoridades e invitados especiales; Nikisch ratificó que se continuará refaccionando los distintos espacios “para comodidad de los trabajadores, que tienen la obligación de atender a los vecinos de la mejor manera”.

Como signo distintivo de su gestión, el intendente se encargó de subrayar que la placa recordatoria ubicada en el ingreso a la Dirección General Tributaria como recuerdo de las refacciones realizadas, sólo tiene la rúbrica de la Secretaría de Economía, a la que pertenece esta dependencia y de la Municipalidad de Resistencia.

“Acá no aparece el nombre de nadie, sólo la Municipalidad”, destacó Nikisch; agregando que “todo esto sienta la base para que la próxima gestión pueda dar pasos aún más grandes”.

LAS OBRAS

La descripción técnica de la obra realizada habla de dos abordajes paralelos; el interno y el externo del edificio.

En el primero se realizaron reparaciones en general, eliminación de humedad, cobertura de grietas y solución de filtraciones; el área intervenida alcanzó los 713 metros cuadrados.

En cuanto a la renovación exterior del edificio se destacan la actualización en la imagen institucional a través de paneles livianos con perforaciones e iluminación, que limpian la parte de la fachada de los equipos exteriores de acondicionadores de aire y jerarquizan los dos accesos existentes, con los dispositivos de seguridad correspondientes.

Uno de estos accesos fue dotado de una rampa para evitar barreras arquitectónicas y permitir un fácil ingreso de los contribuyentes al sector.

Además, en la fachada posterior se incorporó una galería sobre la calle interna del Palacio Municipal, para una mejor comunicación en general de los sectores; como así también para el tránsito seguro y cuidado de los vecinos y del personal. En total, la intervención periférica alcanzó los 100 metros lineales.