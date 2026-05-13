Inició el curso “Emprender en Impresión 3D” para fortalecer nuevos emprendimientos chaqueños

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de formación y empleo, se realizó el inicio de clases del curso “Emprender en Impresión 3D”, una propuesta impulsada en el marco del programa Soy Chaco Trabajo y desarrollada de manera articulada entre la Fundación Soy Chaco, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, el Centro Pymes y FADDAC.

La capacitación busca brindar herramientas técnicas y emprendedoras vinculadas al mundo de la impresión 3D, promoviendo la innovación y la posibilidad de que los participantes puedan desarrollar sus propios proyectos productivos y emprendimientos.

Durante la apertura, la directora ejecutiva de la Fundación Soy Chaco, María Martina, destacó la importancia de generar espacios de capacitación que respondan a las necesidades actuales de la sociedad y permitan construir nuevas salidas laborales.

“Esto responde a una demanda concreta de la sociedad de generar espacios donde las personas puedan formarse y capacitarse en actividades que les permitan desarrollar un emprendimiento propio. La impresión 3D es una herramienta innovadora, con una gran mirada hacia el futuro”, expresó.

Además, remarcó el trabajo conjunto que hizo posible la concreción de la propuesta y el acompañamiento que se brindará a quienes participen del curso.

“Desde la Fundación acompañamos cada uno de los convenios que firmamos con distintas instituciones. Queremos que quienes hoy comienzan esta capacitación puedan tener acceso a herramientas, equipamiento y oportunidades concretas para desarrollar realmente sus emprendimientos”, señaló.

En ese sentido, indicó que el objetivo es que los participantes puedan acceder, en una etapa posterior, a distintas herramientas de financiamiento y beneficios impulsados desde el Gobierno provincial para fortalecer sus proyectos productivos.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Moira Carrió, valoró el trabajo articulado entre la universidad, el sector público y el sector productivo para impulsar capacitaciones con rápida salida laboral.

“Estamos muy orgullosos porque pudimos avanzar rápidamente y hoy ya estamos desarrollando este curso de impresión y negocios en 3D junto a la Fundación Soy Chaco, el Centro Pymes y la Asociación de Impresores 3D. Es un avance muy importante que fortalece la vinculación institucional”, manifestó.

Asimismo, destacó el compromiso de la universidad pública en acercar propuestas de formación a toda la comunidad.

“La universidad pública tiene una amplia oferta de grado y posgrado, pero muchas veces esas propuestas no llegan a todos los ciudadanos. Por eso creemos fundamental ofrecer también capacitaciones cortas, prácticas y con salida laboral inmediata”, afirmó.

Durante la presentación también se anunció el acompañamiento de la Subsecretaría de Emprendedurismo, que brindará información sobre líneas de créditos blandos destinadas a que los estudiantes que finalicen la instancia teórica puedan acceder a impresoras 3D y comenzar sus propios proyectos.

Desde la Fundación Soy Chaco señalaron además que continúan desarrollándose otras capacitaciones en distintos rubros, como reparación de equipos informáticos y el curso de muebles en metal y madera, que actualmente cuentan con una amplia participación de alumnos.

“Ver cómo los estudiantes transforman materiales en productos terminados habla no solo de la demanda de formación que existe en la sociedad, sino también del compromiso de los docentes y de las ganas de superación de cada participante”, concluyó María Martina.