La Legislatura sancionó distintas leyes en maratonica sesión.

Luego de la sesión extraordinaria realizada este miércoles, diputados provinciales llevaron adelante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura del Chaco, donde aprobaron una serie de iniciativas vinculadas a vivienda, educación, memoria histórica, producción sostenible y administración pública.

Uno de los proyectos sancionados fue la modificación de la Ley Nº 2024-K de Emergencia Habitacional, incorporando el artículo 10 bis con el objetivo de invitar a los municipios chaqueños a adherir a la normativa vigente.

Además, el cuerpo legislativo aprobó la ley que instituye el duelo provincial cada 19 de julio en conmemoración de la Masacre de Napalpí, uno de los hechos más trágicos de la historia chaqueña.

En materia productiva y turística, también se sancionó la promoción de la actividad turística, gastronómica y acuícola sostenible mediante la explotación comercial del pez “Dorado” (Salminus brasiliensis), reproducido a través de técnicas de reproducción asistida artificial, con el fin de preservar la biodiversidad y el desarrollo silvestre de la especie.

Por otra parte, los diputados declararon de utilidad pública e interés social un inmueble ubicado en la ciudad de Resistencia, departamento San Fernando, quedando sujeto a expropiación.

Durante la jornada legislativa también se instituyó por ley el 13 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la Lucha contra el Avasallamiento de la Autonomía Universitaria”.

Asimismo, la Cámara acompañó la designación de Milagros Rojo Guiñazú Chiozzi como vocal del Centro de Estudio de Formación y Capacitación en Administración Pública.

Finalmente, por falta de quórum, no pudo concretarse la Sesión Especial Nº 5 prevista para la interpelación al director de Vialidad Provincial, Omar Ángel Canela.