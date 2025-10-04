Sarmiento no pudo con Atenas y cayó en el primer chico de la serie

En disputa del partido de ida del primer mano a mano de los play-offs del Torneo Federal “A”, Sarmiento perdió por 1-0 ante Atenas de Río Cuarto. Federico Peralta, a los 11 minutos del complemento, convirtió el único gol del partido.

Ahora, el «Deca» deberá viajar a Córdoba para disputar la vuelta, y si quiere seguir avanzando, deberá imponerse por al menos dos goles de diferencia.

El partido

El encuentro comenzó con paridad, con ambos equipos intentando imponer condiciones y dominar la posesión en campo rival. Sarmiento apostó por un esquema más ofensivo, con tres defensores, un enganche y dos delanteros, en contraste con Atenas, que se plantó con un tradicional 4-4-2.

La primera ocasión clara fue para la visita: Mucignat aprovechó una desatención defensiva, eludió a Berlo y remató al arco, pero el arquero González respondió con una buena atajada.

Sarmiento reaccionó rápidamente, no solo generando llegadas, sino también buen juego. La presión alta de sus delanteros provocó varias situaciones de peligro. Arriola probó primero con un disparo bajo que contuvo bien Geist. Luego, Hernán González tuvo el gol debajo del arco, pero nuevamente el arquero visitante salvó a su equipo. Poco después, “Toto” González aprovechó una mala salida del arquero rival tras un lateral rápido y remató al gol, pero Peralta despejó sobre la línea.

Ese tramo fue el mejor momento del equipo chaqueño en el partido, tanto en juego como en situaciones generadas. La nota negativa para los dirigidos por Marioni fue la lesión de Piccioni, que debió abandonar el campo al final del primer tiempo.

Por el lado de Atenas, intentó generar juego a través de “Nano” Martínez, aunque solo inquietó con algunos remates de media distancia en los últimos minutos del primer tiempo. Así, se fueron al descanso con el marcador en cero.

El complemento mostró una cara distinta: Atenas tomó el control del juego y comenzó a complicar seriamente a la última línea de Sarmiento, especialmente con Mucignat, quien fue indescifrable para Ayala. A los diez minutos, en una segunda jugada tras un córner, el propio Mucignat envió un centro al área y Federico Peralta, anticipándose a Berlo, conectó de cabeza para marcar el 1 a 0.

Con la ventaja, el conjunto cordobés mostró su mejor versión, mientras que Sarmiento se llenó de dudas. Marioni buscó respuestas en el banco con varias modificaciones, pero su equipo no logró generar peligro con claridad. Atenas, por su parte, tuvo la chance de liquidar la serie de contra, pero una mala decisión de Mana —que no soltó la pelota en un tres contra uno— desperdició la ocasión.

En los minutos finales, Sarmiento empujó con ímpetu y el aliento de su gente, pero careció de ideas y juego asociado.

Fue derrota para el “Decano”, que ahora está obligado a ganar por más de dos goles en Río Cuarto si quiere seguir con vida en el campeonato.

Síntesis

SARMIENTO 0: Diego González; Rodrigo López Alba, Brian Berlo y Santiago Piccioni; Leonel Niz, Tomás Bacas, Cristian Almirón y Carlos Arriola; Max Pared, Hernán González y Gonzalo González. DT: Roberto Marioni.

ATENAS 1: Cristian Geist; Lucio Pérez, Francisco Araya, Federico Peralta y Alan Fernández; Facundo Mucignat, Agustín Alcaraz, Mariano Martínez y Santiago Rins; Antú Hernández y Mateo Tuset. DT: Gastón Leva.

Gol: 11PT Federico Peralta (S).

Cambios: Cambios: 40PT Matías Ayala por Piccioni (S). 11ST Mateo Mana por Tuset (A). 18ST Rodrigo Montenegro por Almirón (S). 18ST Sebastián Parera por Pared (S). 20ST Thiago Pagliaricci por Rins (A). 33ST Enzo Vargas por G. González (S). 33ST Rodrigo Giménez por Bacas (S). 37ST Juan I. Romero por Mucignat (A). 37ST Lionel Pedrueza por Hernández (A). 37ST Diego Azcurra por Martínez (A).

Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Luis Ortiz y Néstor Cáceres. Cuarto: Williams Abdala. Todos de Santiago del Estero. Estadio: Centenario.