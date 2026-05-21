La ola de frío no cede: cómo seguirá el tiempo los próximos días en Resistencia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo bueno y frío a fresco para los próximos días, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y temperaturas mínimas de entre 6 y 8 grados hasta el sábado, y un leve ascenso de los valores térmicos a partir del domingo.

En detalle, para este jueves se prevé neblinas matinales, cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 6 grados y un techo de 19.

Asimismo, para el viernes se esperan neblinas matinales, y cielo parcialmente nublado por la mañana y algo a ligeramente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del sudeste rotando al sur. La temperatura oscilará entre 6 grados de mínima y 18 de máxima.

En tanto, para el sábado se pronostica cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, con 7 grados de temperatura mínima y 19 de máxima.

A su vez, para el domingo, el SMN anuncia tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y leve ascenso de los valores térmicos, con una mínima de 10 grados y una máxima de 21.