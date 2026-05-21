Confirmado: el cuerpo hallado en el Río Negro es de Mario Carlos Ortiz, el hombre desaparecido en Resistencia

El cuerpo encontrado este miércoles en aguas del Río Negro, en inmediaciones del barrio Santa Clara de Resistencia, fue identificado como el de Mario Carlos Ortiz, el hombre de 80 años que era intensamente buscado desde el pasado 5 de mayo.

El hallazgo se registró durante la mañana, cuando personal policial fue alertado por la presencia de un cuerpo flotando en el cauce del río. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un adulto mayor, de cabellos canosos, y se dio intervención a las áreas judiciales y forenses.

El cuerpo fue identificado como el de Mario Carlos Ortiz, quien era intensamente buscado desde su desaparición ocurrida el 5 de mayo, lo que había motivado un amplio operativo en distintos sectores de Resistencia y zonas aledañas.

El hombre había sido visto por última vez en inmediaciones de su domicilio, sobre calle Reggiardo al 1900. Desde entonces, se realizaron rastrillajes en lagunas, canales y zonas rurales, además de operativos con drones y recorridas de distintas divisiones policiales.

En el marco de la investigación, también se analizaron imágenes de cámaras de seguridad que lo mostraban en distintos puntos de la ciudad, como Villa Prosperidad, avenida Chaco y la intersección de Arturo Illia y Julio Acosta.