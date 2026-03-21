Jugaba al fútbol, recibió un pelotazo en el estómago y murió al instante

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En la noche de este viernes, alrededor de las 23:30, personal policial tomó conocimiento sobre el ingreso al Hospital de Las Breñas de un joven sin signos vitales.

El mismo fue traído por el ciudadano F.G.C, de 29 años, manifestando que estaban jugando al fútbol en la cancha de Fernández, en Quinta Morales de Las Breñas, donde el sujeto recibió un pelotazo en la zona del estómago y se descompensó.

La prevención arribó al lugar, estableciendo que el joven se trataría de F.S.G, de 24 años.

La médica de turno adelantó que el paciente ingresó al hospital local sin signos vitales. Se dio intervención a la Comisaría de Las Breñas por razones de jurisdicción.

Arribó al lugar el fiscal en turno, junto al médico forense y al perito judicial. El segundo de ellos examinó el cuerpo, diagnosticando como causa de muerte: «muerte súbita – paro cardiorrespiratorio no traumático».

El fiscal dispuso la entrega del cuerpo sin vida a familiares para sus fines póstumos.

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