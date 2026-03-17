A 34 años del atentado a la Embajada de Israel, llaman a “educar, recordar y exigir justicia”

En el marco de un nuevo aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina, ocurrido en 1992, el presidente de la comunidad israelita de Resistencia, Darío Zaks, reflexionó sobre la importancia de mantener viva la memoria, promover la educación y reclamar justicia.

“El primer paso es recordar y honrar a las víctimas que fueron masacradas”, expresó Zaks, al tiempo que remarcó que el ataque no solo afectó a quienes trabajaban en la sede diplomática, sino también a personas que se encontraban en las inmediaciones, además de provocar graves daños en edificios cercanos.

El dirigente sostuvo que otro eje fundamental es la educación, especialmente hacia las nuevas generaciones. “Hay que contar lo que pasó, visibilizarlo, explicar lo que genera el odio y hasta dónde puede llegar”, señaló. En ese sentido, advirtió sobre la persistencia del antisemitismo: “Puede estar latente, pero siempre está, y cualquier excusa puede hacerlo resurgir”.

Zaks también hizo hincapié en la necesidad de prevenir este tipo de hechos a través de la concientización social y el fortalecimiento de valores como la convivencia y el respeto. “No se puede permitir que estos atentados vuelvan a suceder, ni en nuestro país ni en el mundo”, afirmó.

En relación a la causa judicial, lamentó que, a más de tres décadas del atentado, aún no haya responsables condenados. “Es muchísimo tiempo sin que se pueda esclarecer un hecho de esta magnitud, como tampoco ocurrió con la AMIA”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje a la sociedad: “Es fundamental visibilizar, educar, erradicar el odio, promover la paz y seguir reclamando la justicia que tanto anhelamos”.