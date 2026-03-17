Sáenz Peña: el fiscal César Collado denunció intentos de frenar una investigación tras la presentación de un hábeas corpus en su contra

El fiscal de Presidencia Roque Sáenz Peña, César Collado, se refirió a la presentación de un hábeas corpus preventivo y una denuncia penal por presunto abuso de autoridad en su contra, y aseguró que se trata de un intento por frenar una investigación en curso.

Según explicó, el origen del caso se remonta al 1 de diciembre, cuando una persona —que pidió mantener su identidad en reserva— le entregó un pendrive con información sensible que, en apariencia, involucraría a abogados y a una magistrada de la Segunda Circunscripción Judicial.

Collado detalló que el material fue formalmente incorporado como secuestro en la fiscalía y que, al día siguiente, dispuso el inicio de una investigación preliminar. Sin embargo, antes de que el contenido fuera analizado, se habrían filtrado datos sobre la existencia del dispositivo.

“A los pocos días, sin que hubiera personas identificadas ni imputadas, se presentan con nombre y apellido interponiendo un hábeas corpus preventivo y una denuncia en mi contra”, señaló el fiscal, sugiriendo que esa reacción evidenciaría un conocimiento previo de la investigación.

El funcionario judicial sostuvo que respondió a los requerimientos de la Justicia aclarando que no hay personas imputadas ni sospechadas hasta el momento, y cuestionó la utilización de herramientas judiciales para “neutralizar” su accionar.

“No hay persecución. Estoy haciendo mi trabajo conforme al Código Procesal Penal”, afirmó, al tiempo que remarcó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y bajo carácter reservado.

Respecto al contenido del pendrive, Collado indicó que aún no fue abierto oficialmente y que su análisis se realizará en el marco de las formalidades legales correspondientes. “No sabemos qué contiene: podrían ser desde irregularidades judiciales hasta otros delitos más graves”, explicó.

Finalmente, el fiscal insistió en que continuará con la investigación pese a las presentaciones en su contra: “Cuando haya elementos concretos, se avanzará como corresponde. La ley es clara y el proceso debe seguir su curso”.