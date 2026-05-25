El Sauzalito celebró el 25 de Mayo con una emotiva jornada patria

La comunidad de El Sauzalito conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto cargado de emoción, tradición y participación comunitaria, realizado junto a instituciones educativas, autoridades locales y vecinos de la localidad.

Durante la jornada, alumnos de distintas escuelas protagonizaron números artísticos y representaciones alusivas a la fecha patria, reflejando el compromiso de la comunidad educativa con la historia, las tradiciones y los valores nacionales.

Desde la Municipalidad El Sauzalito destacaron la importancia de mantener vivos los espacios culturales y educativos que fortalecen la unión entre los vecinos y promueven el sentimiento de pertenencia.

El acto reunió a docentes, estudiantes y familias en un clima de respeto y celebración, donde se renovó el homenaje a los hombres y mujeres que impulsaron el camino hacia la libertad argentina en 1810.

Las autoridades agradecieron la participación de cada institución y de toda la comunidad, remarcando el valor de estas fechas patrias como espacios de encuentro, identidad y memoria colectiva.