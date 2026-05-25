El Sauzalito celebró el 25 de Mayo con una emotiva jornada patria

default

default

La comunidad de El Sauzalito conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto cargado de emoción, tradición y participación comunitaria, realizado junto a instituciones educativas, autoridades locales y vecinos de la localidad.

Durante la jornada, alumnos de distintas escuelas protagonizaron números artísticos y representaciones alusivas a la fecha patria, reflejando el compromiso de la comunidad educativa con la historia, las tradiciones y los valores nacionales.

Desde la Municipalidad El Sauzalito destacaron la importancia de mantener vivos los espacios culturales y educativos que fortalecen la unión entre los vecinos y promueven el sentimiento de pertenencia.

El acto reunió a docentes, estudiantes y familias en un clima de respeto y celebración, donde se renovó el homenaje a los hombres y mujeres que impulsaron el camino hacia la libertad argentina en 1810.

Las autoridades agradecieron la participación de cada institución y de toda la comunidad, remarcando el valor de estas fechas patrias como espacios de encuentro, identidad y memoria colectiva.

Internacionales

706919326_122252250050140892_3705919059746822372_n

Chorotis conmemoró el 25 de Mayo con un acto patrio en Venados Grandes

202841w850h478c.jpg

Sáenz Peña celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo

706569669_1310866841147082_4836570514088279086_n

Margarita Belén celebró el 25 de Mayo con un emotivo acto patrio en la Plaza Central