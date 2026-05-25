Chorotis conmemoró el 25 de Mayo con un acto patrio en Venados Grandes

La comunidad de Chorotis celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto realizado en la E.E.P. N° 320 de Venados Grandes, donde participaron autoridades municipales, representantes educativos y vecinos de la zona.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Ariel Hofstetter, quien acompañó la jornada junto a directivos, docentes, alumnos y familias que se acercaron para compartir la conmemoración patria.

Durante el acto se vivieron momentos de respeto, emoción y sentimiento nacional, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones y los valores que dieron origen a la patria argentina.

Desde la Municipalidad de Chorotis destacaron que la actividad permitió reunir a la comunidad educativa y a los vecinos en torno a una fecha histórica fundamental para todos los argentinos.

La jornada estuvo marcada por el espíritu patriótico y el reconocimiento a la historia nacional, en un marco de participación comunitaria y acompañamiento institucional.