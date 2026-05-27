Fontana realizó un nuevo operativo “Muni en Acción” en el barrio Nueva Esperanza
La Municipalidad de Fontana llevó adelante una nueva jornada integral del operativo “Muni en Acción” en el barrio Nueva Esperanza, con actividades destinadas a las familias de la comunidad.
El encuentro se desarrolló en el merendero “Estrellita” y contó con la participación de la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker, junto al equipo técnico del IIFA.
Durante la jornada se realizaron juegos y actividades recreativas orientadas a niños, jóvenes y familias del barrio, promoviendo espacios de integración y participación comunitaria.
Además, los vecinos participaron activamente de una campaña de reciclaje mediante la entrega de botellas plásticas, impulsando acciones vinculadas al cuidado del ambiente y la concientización ecológica.
Desde el municipio destacaron la importancia de continuar fortaleciendo este tipo de operativos territoriales, que permiten acercar actividades sociales y recreativas a distintos sectores de la ciudad, fomentando el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad.