16 nuevos egresados del curso de apicultura en Sáenz Peña

184801w850h567c.jpg

En el marco de las capacitaciones ofrecidas por el Municipio, el INTA y la Asociación de Productores Apícolas del Departamento Comandante Fernandez, el sábado por la mañana se llevó a cabo una nueva entrega de certificados y herramientas a 16 personas que realizaron el curso de apicultura. 

El mismo tuvo lugar en la Oficina de Producción Primaria, ubicada en calle 10 y 3 del Ensanche Sur, donde además de los certificados, los egresados recibieron insumos y herramientas para que puedan dedicarse a la actividad.

Nuevos apicultores.

Estos programas de capacitación que brinda el Municipio forman parte del Programa «Sáenz Peña Productiva» y tienen como objetivo brindar nuevas oportunidades y alternativas de producción para los ciudadanos del Departamento Comandante Fernández.

Más Noticias

585010048_122251940084167730_582687720777101730_n

Colonia Popular participó del 7.º Festival Folklórico “Hilario Ojeda” en La Verde

584513174_1164284732471961_3239480482343438150_n

Margarita Belén: la Escuela N.º 12 realizó su Fiesta de la Educación Física en el Club Deportivo Municipal

582714614_4209202702676837_6561086360385436109_n

Estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería participaron del Encuentro de Enfermería 2025 en Resistencia

Te pueden interesar

184801w850h567c.jpg

16 nuevos egresados del curso de apicultura en Sáenz Peña

184807w850h670c.jpg

Abrieron las preinscripciones para las residencias estudiantiles: ¿Cómo me inscribo?

184806w850h481c.jpg

¿Qué va a pasar con el acta de defunción de Cecilia?: la explicación del Equipo Fiscal Especial

184544w850h479c.jpg

Ya se eliminaron más de 800 conexiones irregulares en el Gran Resistencia y alrededores

littta

Explota la interna del PJ en Sáenz Peña: exigen a Luisina Lita que rinda cuentas por bienes desaparecidos y fondos sin justificar