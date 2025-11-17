ZDERO Y STURZENEGGER AVANZARON EN UNA AGENDA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero, junto al intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, al equipo de la Agencia de Inversiones Chaco y al ministro de la Producción, mantuvo en Bs. As. una reunión de trabajo con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y su equipo técnico, con el objetivo de avanzar en una agenda estratégica orientada a la modernización, la competitividad y el desarrollo productivo de la provincia.

Durante el encuentro se abordaron temas claves para el fortalecimiento de la economía provincial, entre ellos: el impulso a la cadena del algodón, el desarrollo aeroportuario, el régimen de Exporta Simple, la política de cabotaje, la modernización del sistema ferroviario, la propiedad intelectual para semillas, los procesos de desregulación y la incorporación de nuevas tecnologías —como drones para la entrega de medicamentos— destinadas a mejorar la eficiencia logística y sanitaria.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de consolidar un modelo de gestión basado en reglas claras y un Estado ágil. En este sentido, el gobernador Zdero subrayó que “el Chaco impulsa un Estado que acompaña y no asfixia; que habilita y no bloquea; y que se convierte en un socio estratégico del sector privado para generar trabajo, inversión y crecimiento real”.

Con el aporte técnico de la Agencia de Inversiones Chaco y el Ministerio de Producción, la provincia avanza en la simplificación de trámites, la modernización de normativas y la eliminación de barreras que frenan inversiones. El objetivo es construir un entorno competitivo, innovador y abierto al mundo, donde cada proyecto productivo encuentre condiciones favorables para desarrollarse.

En representación del Gobierno del Chaco también acompañaron el ministro de Producción, Óscar Dudik; el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini; Martín Braillard Poccard, titular de la Agencia de Inversiones Chaco; y el responsable de la Casa del Chaco en Buenos Aires, Mario Quijano.

“Desregular, innovar y producir más es el camino para un Chaco que se potencia, se desarrolla y genera nuevas oportunidades para los chaqueños”, resumió el gobernador Zdero.