Abrieron las preinscripciones para las residencias estudiantiles: ¿Cómo me inscribo?

Este lunes se habilitó formalmente el período de preinscripción para que estudiantes del interior chaqueño accedan a las residencias estudiantiles de la provincia. La iniciativa permite acceder a un espacio donde vivir destinado a jóvenes que cursen sus estudios universitarios o terciarios.

Las preinscripciones para las dos residencias estudiantiles están habilitadas desde este lunes 17 de noviembre al 5 de diciembre para las dos residencias estudiantiles provinciales.

Para preinscribirse, los interesados deben ingresar a este link: https://acortar.link/740vbv. Para consultas o informes, los estudiantes y familiares pueden comunicarse al celular 3624-603648 (Rodrigo).