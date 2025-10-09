Resistencia: un hombre atacó a policías con un arma blanca y fue detenido tras una persecución

Anoche, entre las 22:30 y la medianoche del lunes, efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia detuvieron a Lucas Manuel Velázquez, de 31 años, acusado de atentado y resistencia contra la autoridad y daños en concurso real, luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública.

Según el informe policial, personal del Servicio Externo fue alertado por un vecino sobre un intento de robo a mano armada cometido por Velázquez contra un transeúnte. Al llegar al lugar, los agentes fueron agredidos con un arma blanca, cuando el sospechoso extrajo un cuchillo y arremetió contra ellos. Uno de los puntazos impactó en el chaleco balístico del sargento Vicente Federico Toledo Ayala, sin provocar heridas de gravedad.

Ante la agresión, los uniformados repelieron el ataque con cartuchos antitumulto (no letales) disparados desde una escopeta reglamentaria, lo que obligó a Velázquez a huir e ingresar a un domicilio ubicado en calle Lestani al 1300. Los efectivos continuaron la persecución e ingresaron al inmueble en el marco del artículo 213 del Código Procesal Penal del Chaco, logrando reducir y detener al agresor tras un breve forcejeo.

Durante el procedimiento se secuestró un arma punzante utilizada en el ataque. El detenido fue trasladado al Hospital Perrando para recibir asistencia médica y posteriormente alojado en la comisaría.

Fuentes policiales confirmaron además que Velázquez tenía dos pedidos de captura activos, ambos solicitados por la misma dependencia: uno por supuesto robo (26 de septiembre) y otro por supuesto hurto (2 de octubre).

La Fiscalía en turno dispuso la notificación de aprehensión e identificación del detenido por los nuevos delitos, mientras continúa la investigación.