Puerto Vilelas refuerza la seguridad barrial con mantenimiento de cámaras y mejoras en el alumbrado

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa desarrollando acciones para fortalecer la seguridad en los barrios, a través de un plan de mantenimiento y reparación de cámaras de video-vigilancia. Estas tareas se realizan en coordinación con el Centro de Monitoreo y con la colaboración de las comisiones vecinales.

Desde la gestión municipal recordaron que, por primera vez, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental, con el objetivo de dar a la seguridad un rol prioritario en la agenda de gobierno. El trabajo se articula de forma permanente con otras áreas para optimizar el funcionamiento de los sistemas de prevención y vigilancia.

Intervenciones en cuatro barrios

Durante la última semana, el equipo técnico de la Secretaría realizó tareas en los barrios Ex Ferrocarril, Lote 22, San José y Capellini. Entre los trabajos efectuados se destacan:

Reparación de cableado dañado.

Control de conexiones domiciliarias vinculadas al Centro de Monitoreo.

Limpieza y puesta a punto de lentes de cámaras para mejorar la calidad de imagen.

Estas acciones buscan garantizar que las cámaras funcionen de manera óptima y mantengan un registro confiable para la prevención y resolución de hechos de inseguridad.

Trabajo conjunto con Obras y Servicios Públicos

En paralelo, y de manera coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutaron intervenciones complementarias para potenciar la eficacia de la video-vigilancia:

Poda de árboles que obstruían el campo visual de los equipos.

Mejoras en el alumbrado público, optimizando la iluminación nocturna y permitiendo un mayor alcance de las cámaras en horas de baja visibilidad.

Estas tareas integradas permiten que la tecnología de vigilancia se complemente con un entorno físico más seguro y bien iluminado.

Seguridad construida en comunidad

El municipio destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local y los vecinos. “La seguridad de Puerto Vilelas la construimos entre todos”, remarcaron desde la gestión, e invitaron a la comunidad a seguir informando sobre fallas o necesidades para que el sistema de vigilancia se mantenga activo en cada barrio.

Con estas acciones, Puerto Vilelas continúa fortaleciendo una red de prevención que combina infraestructura, tecnología y participación ciudadana, apuntando a una ciudad más segura para todos sus habitantes.