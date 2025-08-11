Puerto Vilelas refuerza la seguridad barrial con mantenimiento de cámaras y mejoras en el alumbrado

529979347_1189995596488013_1240237420552298112_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa desarrollando acciones para fortalecer la seguridad en los barrios, a través de un plan de mantenimiento y reparación de cámaras de video-vigilancia. Estas tareas se realizan en coordinación con el Centro de Monitoreo y con la colaboración de las comisiones vecinales.

Desde la gestión municipal recordaron que, por primera vez, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental, con el objetivo de dar a la seguridad un rol prioritario en la agenda de gobierno. El trabajo se articula de forma permanente con otras áreas para optimizar el funcionamiento de los sistemas de prevención y vigilancia.

Intervenciones en cuatro barrios

Durante la última semana, el equipo técnico de la Secretaría realizó tareas en los barrios Ex Ferrocarril, Lote 22, San José y Capellini. Entre los trabajos efectuados se destacan:

  • Reparación de cableado dañado.

  • Control de conexiones domiciliarias vinculadas al Centro de Monitoreo.

  • Limpieza y puesta a punto de lentes de cámaras para mejorar la calidad de imagen.

Estas acciones buscan garantizar que las cámaras funcionen de manera óptima y mantengan un registro confiable para la prevención y resolución de hechos de inseguridad.

Trabajo conjunto con Obras y Servicios Públicos

En paralelo, y de manera coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ejecutaron intervenciones complementarias para potenciar la eficacia de la video-vigilancia:

  • Poda de árboles que obstruían el campo visual de los equipos.

  • Mejoras en el alumbrado público, optimizando la iluminación nocturna y permitiendo un mayor alcance de las cámaras en horas de baja visibilidad.

Estas tareas integradas permiten que la tecnología de vigilancia se complemente con un entorno físico más seguro y bien iluminado.

Seguridad construida en comunidad

El municipio destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local y los vecinos. “La seguridad de Puerto Vilelas la construimos entre todos”, remarcaron desde la gestión, e invitaron a la comunidad a seguir informando sobre fallas o necesidades para que el sistema de vigilancia se mantenga activo en cada barrio.

Con estas acciones, Puerto Vilelas continúa fortaleciendo una red de prevención que combina infraestructura, tecnología y participación ciudadana, apuntando a una ciudad más segura para todos sus habitantes.

Más Noticias

180926w850h478c.jpg

Cientos de familias disfrutan del Mes del Niño en el Complejo Ecológico

567e7dbb-961c-4624-80f5-7457a00bcf55

El Gobierno Provincial Acompañó El 78° Aniversario De Pampa Del Indio

529227510_1075579034757031_4521280880095832018_n

Coronel Du Graty avanza con obras en la Avenida Castelli: enripiado y nuevas luminarias LED

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-11 at 12.28.57

Primera Etapa: El Gobernador Zdero Habilitó Hoy Las Refacciones De La Centenaria Escuela N° 10 De Colonia Benítez

529979347_1189995596488013_1240237420552298112_n

Puerto Vilelas refuerza la seguridad barrial con mantenimiento de cámaras y mejoras en el alumbrado

180918w850h512c.jpg

Fin de semana: 16 conductores manejaban alcoholizados por la ciudad

180926w850h478c.jpg

Cientos de familias disfrutan del Mes del Niño en el Complejo Ecológico

176815w850h478c.webp

La Anmat prohibió un suplemento dietario por ser ilegal: los detalles