Primera Etapa: El Gobernador Zdero Habilitó Hoy Las Refacciones De La Centenaria Escuela N° 10 De Colonia Benítez

Este lunes, el Gobernador Leandro Zdero, en una primera etapa, habilitó la obra de refacción integral de la Escuela de Educación Primaria (EEP) Nº 10 “Bernardino Rivadavia” de Colonia Benítez, que fue reactivada hace 1 año por el Gobierno provincial ya que se encontraba paralizada. La intervención en esta institución emblemática de esta localidad también consta de una ampliación, la cual continúa en obra y se entregará en una segunda instancia.

Estas obras que se ejecutan con financiamiento de fondos provinciales benefician a más de 385 estudiantes.

El gobernador expresó: “Feliz estoy de poder venir a compartir con ustedes, que puedan volver a utilizar las instalaciones. Y seguiremos trabajando para que ya en el mes de octubre terminemos la otra parte”. Zdero destacó que esta obra se concreta con fondos provinciales. “Para nosotros ha sido también un paso importante cumplir con lo que nos habíamos propuesto”, dijo.

Al respecto, señaló que “en materia de Infraestructura Escolar, estamos trabajando junto al Ministerio de Educación, a la subsecretaria Rosana Cerrutti –quien estaba presente en este acto-, porque la idea es poder ir avanzando en todas las obras para mejorar las instalaciones de los establecimientos, con claro objetivo de mejorar la infraestructura escolar para contribuir a la calidad educativa”.

Destacó que “la expresión de una comunidad que quería que esta escuela ya pueda ser habitada, no solamente porque va a cumplir 100 años en la vida de Colonia Benítez, sino que era una demanda de que los chicos estaban cumpliendo todas sus actividades en materia educativa junto a los docentes en diferentes instituciones. Así que, esta primera etapa ya está consolidada y en el mes de octubre ya va a estar la escuela completa”.

Por lo que Zdero manifestó: “Quería estar acá para acompañarlos porque sé lo que significa volver a la escuela, que era parte de la historia de esta comunidad, y para traerles un mensaje que tiene que ver con el compromiso con nuestra provincia”. Instó a toda la comunidad a “hacerlo entre todos para que nuestro Chaco, más allá de las dificultades por las que estamos atravesando. Pero, lo que no hay que hacer es bajar los brazos porque eso nos enseñó la historia del Chaco”.

En ese sentido, dijo que: “pese a los momentos difíciles siempre los chaqueños salimos adelante”, señalando que “con errores y con aciertos, y esos dolores que tenemos hoy no los podemos esconder porque tenemos grandes dificultades”. Pero, sin embargo, aseguró: “estamos haciendo todos los esfuerzos para que los chicos tengan alas fuertes el día de mañana, y es ahí el compromiso de nuestros docentes que nos están acompañando en esta tarea de poder superar este traspié que teníamos en calidad educativa y comenzar a cambiar”. A la vez que pidió el acompañamiento de los papás para la educación de sus hijos. “La posibilidad de formarse, de ser libres, es la herramienta más importante que le vamos a dejar a nuestros chicos”, afirmó.

”Es un sueño lo que hoy estamos viviendo»

El director de la EEP N° 10, Alejandro Lucazevich, sostuvo: “Es un día para reconocer el esfuerzo que ha hecho posible este momento, nuestras memorias nos llevan de regreso a nuestro hogar anterior, un lugar donde tejimos historias, espacios llenos de recuerdos. También, quiero destacar el inmenso apoyo que hemos recibido en este tiempo tan difícil, una ayuda que nos permitió seguir adelante y no perder la esperanza. Hoy miramos nuestro presente con el corazón lleno de gratitud”. Afirmó que esta obra era necesaria y muy anhelada en la comunidad educativa de Colonia Benítez, detallando: “Estábamos fragmentados en tres partes distintas del pueblo y, esta edificación realmente bellísima, son completas, con aire acondicionado, una iluminación total, cocinas nuevas, dirección nueva”. “Realmente es un sueño lo que hoy estamos viviendo todos los docentes, los niños. Y ahora vamos a esperar la segunda etapa que el gobernador nos ha dicho que para octubre aproximadamente estaría terminando la segunda etapa”, manifestó Lucazevich.

Por su parte, el intendente de Colonia Benítez, Sergio Phipps, destacó: “Es una alegría y una emoción enorme ver esta escuela renovada, la escuela que nos acogió a la mayoría de los benitenses. Es un sueño cristalizado, que se construyó con toda la comunidad educativa ya hace algunos años para poder remodelar, refaccionar, ampliar y refuncionalizar esta hermosa escuela que data de la década del ‘50”.

En tanto que la directora de la Regional Educativa 10 C, Miriam Gómez, señaló: “Para mí es un honor estar presente en este día. Esta era una escuela en penumbra, hoy es una escuela llena de luces. A partir de ahora, apelo al esfuerzo, porque quedó demostrado, cuando hay compromiso colectivo, cuando hay fe, perseverancia, los sueños se cumplen, los sueños se materializan, y acá quedó demostrado. Apelar a los docentes a seguir trabajando en el aula con compromiso, a aprovechar estas hermosas instalaciones”, subrayó.

La refacción integral consistió en la intervención en 7 aulas, sanitario varones – mujeres y personas con discapacidad, cocina, dirección, secretaría, sala docente, office, sanitario docente, y Salón de Usos Múltiples (SUM). Esta escuela recibió mobiliario completo.