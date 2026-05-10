Mañana se conocerá la acusación del fiscal a la médica falsa tras la promesa de Lidia Ojeda de contar todo

Finalmente, en la madrugada del sábado, llegó a Sáenz Peña Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica denunciada por el ejercicio ilegal de la medicina, quien estaba detenida en la provincia de Buenos Aires y tras su aprehensión mañana será conducida ante el fiscal Marcelo Soto, quien seguramente le comunicará la situación legal y continuará con el trámite judicial. El abogado defensor dijo que la «Rímolo chaqueña» está tranquila y cuando concurra el lunes a la fiscalía escuchará de qué se la acusa y colaborará en la investigación contando sobre la base de las preguntas del fiscal», anticipó Felipe Fontanetto.

La mujer quedó detenida en la División de Violencia Familiar y de Género de esta ciudad y desde ahí, ni bien se dieron las primeras diligencias judiciales, tomó contacto con sus abogados, quienes mantuvieron una comunicación personal durante algunos minutos. La resonante causa, que generó fuerte repercusión en la comunidad, investiga presuntas maniobras vinculadas al ejercicio ilegal de la medicina y la utilización indebida de títulos profesionales, situación que derivó en la intervención de la Justicia y en la detención de la mujer involucrada, a la que incluso se la podría investigar por presunta responsabilidad en la muerte de varias personas.

Según confirmó Fontanetto, uno de los abogados defensores de Ojeda, el próximo lunes ante el fiscal a la mujer le comunicarán la imputación por la que se la acusa, que en principio sería de «usurpación de cargo y honores», y desde ahí podrá designar defensor, por lo cual se comenzará a diseñar la estrategia defensiva. Junto con Fontanetto está en el equipo, su colega César López, y, en este sentido, Fontanetto, dijo: «Ni bien la mujer arribó a esta ciudad, y tras quedar detenida, tomaron contacto de manera personal, con quien conversaron durante casi dos horas para poner en contexto sobre la acusación que de momento se le apunta, que el lunes seguramente el fiscal a cargo le comunicará».

Lidia Mabel Ojeda huyó tras divulgarse sobre su delictiva conducta. Fue capturada en Tres de Febrero. Mañana será imputada.

Y agregó: «Si bien todavía no es algo que quedó firme, no sabemos qué puede pasar a partir del lunes, no conocemos aún el material con el que cuenta el fiscal, y una vez que estemos confirmados con defensores, recién tomaremos contacto con el expediente, para tejer la estrategia de defensa». «Aunque por la actual calificación de «usurpación de cargos y honores» no dejaremos que realice la declaración de imputada, esperaremos ver como continua, porque seguramente con todo el ruido de estos días, podríamos encontrarnos con otra cosa», manifestó Fontanetto.

La médica trucha trabajaba en el hospital de Quitilipi donde la familia de al menos un paciente denunció que fue atendido por la estafadora.

«Ojeda está tranquila, la vimos más bien preocupada por no poder ver a sus familiares, que seguramente con el turno de las visitas podrá tomar contacto, porque no está en la figura de incomunicada», contó el abogado. En este sentido, dijo que «en la breve conversación que tuvieron le contó algunas cosas, pero que por el momento no puede anticipar nada, eso será una vez que se incorpore en el expediente de acuerdo con la acusación del fiscal», anticipó Fontanetto.