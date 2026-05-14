La natación chaqueña en lo más alto: Thiago Romero fue convocado a la Selección Argentina

La convocatoria llega luego de un 2025 destacado para el deportista, año en el que fue reconocido por el Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco, consolidando su crecimiento dentro de la disciplina y su proyección en el plano nacional.

Romero viene sosteniendo una evolución constante en la natación chaqueña, con un proceso de entrenamiento que lo ubica como una de las principales promesas del deporte provincial.

La participación en Estados Unidos representa un nuevo salto en su carrera deportiva y, al mismo tiempo, un motivo de orgullo para la provincia, que suma presencia en competencias internacionales de alto nivel.

Con esta convocatoria, Thiago Romero reafirma su proyección dentro de la natación argentina y continúa llevando el nombre del Chaco al plano internacional.