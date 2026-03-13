El presidente de la Bolsa de Comercio declarará como testigo en una causa judicial

El abogado Doctor Urturi confirmó que el presidente de la Bolsa de Comercio del Chaco fue citado a declarar como testigo en una causa judicial vinculada a una denuncia presentada por la propia entidad.

Según explicó el letrado en una entrevista radial, la declaración testimonial fue fijada por la Fiscalía Nº 1 del Chaco y se realizará el próximo miércoles a las 10 de la mañana.

Urturi indicó que esta citación corresponde a la primera denuncia radicada por la Bolsa de Comercio y que el presidente de la institución participará del proceso en calidad de testigo.

Cuestionamiento a un embargo judicial

Durante la entrevista, el abogado también se refirió a un embargo dispuesto en el marco de la causa, el cual fue cuestionado por la defensa. Según detalló, el estudio jurídico presentó un recurso para revisar la medida.

El letrado explicó que el embargo estaría vinculado a cheques que aún no habrían vencido o no se encuentran en condiciones de ser cobrados, situación que, según su interpretación, genera dudas sobre la resolución judicial.

Además, señaló que los valores involucrados corresponderían a otra empresa que estaría regularizando su situación financiera, por lo que consideró “inentendible” la medida adoptada.

Próximos pasos en la causa

De acuerdo con lo informado por Urturi, la declaración del presidente de la Bolsa de Comercio será uno de los próximos pasos en el proceso que se tramita en la Fiscalía Nº 1. Allí se buscará avanzar en la investigación de los hechos denunciados por la institución.

El abogado reiteró que la defensa continuará presentando los recursos correspondientes para revisar las decisiones judiciales adoptadas en el expediente.