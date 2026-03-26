Zdero e intendentes firmaron convenios para fortalecer la planificación urbana

El gobernador Leandro Zdero encabezó este miércoles por la tarde, en Casa de Gobierno, la firma de convenios de colaboración y asistencia técnica con municipios chaqueños en el marco del Programa de Fortalecimiento Estratégico para Centros Urbanos Municipales (FECUM), una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo integral de las localidades.

Los acuerdos se rubricaron con las comunas de Campo Largo, Corzuela, Laguna Limpia, Pampa Almirón, Presidencia Roca y Tres Isletas, y contemplan acciones vinculadas al fortalecimiento institucional, la planificación urbana integral y el desarrollo de proyectos urbanísticos y ambientales.

Junto al gobernador estuvieron el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara.

«Esto implica regularización dominial, definir cómo van a crecer nuestras ciudades y contar con una base de proyectos que nos permita gestionar financiamiento», afirmó el mandatario, quien además remarcó que algunos de los proyectos comenzarán a ejecutarse en los próximos días, mientras que otros se encuentran en etapa de desarrollo junto a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial.

Asimismo, Zdero indicó que esta instancia corresponde a una segunda etapa del programa, ya que anteriormente se habían firmado convenios con municipios como Colonia Popular, Sáenz Peña, Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas, Las Breñas, Basail, Isla del Cerrito, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL

A través de estos convenios, el Gobierno provincial actúa como facilitador técnico y financiero, mientras que los municipios asumen el rol de ejecutores territoriales. El objetivo es generar propuestas integrales adaptadas a cada localidad, promoviendo el crecimiento y fortalecimiento de los centros urbanos.

El programa FECUM incluye subprogramas de Fortalecimiento Institucional Municipal, Planificación Urbana Integral, Proyectos Urbanísticos y Proyectos Ambientales. En ese marco, también se entregó documentación con trabajos realizados durante 2025 en distintas localidades y se presentó el sitio web oficial sitchaco.gob.ar.

La subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara, explicó que la iniciativa busca «fortalecer a los municipios mediante capacitación, definición del uso del suelo y el desarrollo de proyectos urbanísticos», destacando además que se trabaja en la conformación de un banco de proyectos para gestionar financiamiento futuro, con acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Por su parte, el intendente de Campo Largo, Manuel Suárez, valoró la firma del convenio al señalar que permitirá «avanzar en la organización catastral y en una planificación integral del crecimiento local». En tanto, el intendente de Basail, Hernán Paniagua, destacó «la importancia de contar con herramientas que permitan ordenar y proyectar el desarrollo de cada municipio».