Embarcación paraguaya arrojó millonaria carga de droga en la costa de Puerto Bermejo

Personal de Prefectura Naval decomisó este miércoles una millonaria carga de drogas que fue arrojada por una embarcación proveniente desde Paraguay en la costa de Puerto Bermejo.

De acuerdo a la información oficial, el operativo inició sobre el camino costero del río Paraguay, cuando efectivos de la Fuerza divisaron una embarcación proveniente de la costa paraguaya que, tras realizar un cruce transversal, arrojó un bulto en territorio argentino y regresó rápidamente a su país de origen.

Inmediatamente, los agentes de Prefectura arribaron al lugar y hallaron entre las malezas un bolso negro que contenía 19 paquetes rectangulares con un total superior a 16 kilos de marihuana. Su valor en el mercado ilegal se estima en más de 58 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal N° 1 de Resistencia.