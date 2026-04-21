Zdero designó a José Luis Picaluk como nuevo subsecretario de Transporte y Logística

La medida fue oficializada a través del decreto 616/2026, con vigencia desde el 16 de abril, según se informó en el documento oficial.

De acuerdo a lo establecido, la designación responde a la necesidad de cubrir la vacante existente y asegurar la continuidad operativa del área, considerada clave dentro de la estructura provincial.

En ese sentido, el Ejecutivo provincial señaló que Picaluk reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar el cargo, en un contexto donde el funcionamiento del sistema de transporte y logística resulta fundamental para el desarrollo de la provincia.