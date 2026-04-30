Diez nuevos médicos egresaron de la UNCAUS y ya se suman al sistema de salud

La Universidad Nacional del Chaco Austral entregó los diplomas a diez egresados de Medicina en un acto realizado en Sáenz Peña, donde autoridades, familias y docentes acompañaron el cierre de una etapa académica clave para el sistema de salud provincial.

La ceremonia reunió a estudiantes, docentes y familiares en una jornada atravesada por la emoción. Los nuevos profesionales completaron un recorrido marcado por años de estudio intensivo, prácticas y exigencias propias de la formación médica. «Hoy no es un día más, es el día que lo cambia todo», expresaron desde la universidad al poner en valor el proceso transitado.

El rector Germán Oestmann destacó el impacto de cada egresado en la comunidad. «Cada nuevo médico que se forma en nuestra universidad representa más oportunidades, más salud y más futuro para nuestra provincia y la región», afirmó.

En la misma línea, subrayó el rol que asumirán en el sistema sanitario. «No solo alcanzan una meta personal, sino que también se convierten en protagonistas del fortalecimiento del sistema de salud de nuestra comunidad», sostuvo.

El acto también dejó espacio para las historias personales detrás de cada título. Desde la institución remarcaron el acompañamiento familiar a lo largo de toda la carrera, incluso en los momentos más complejos. «No hay palabras para este día», «es un orgullo enorme» y «es una emoción inexplicable» fueron algunas de las frases que se repitieron entre los protagonistas.

Con esta nueva cohorte, la universidad consolida su aporte a la formación de profesionales en una provincia donde la demanda de médicos continúa siendo un desafío estructural.