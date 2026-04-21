Sameep advierte sobre cobros indebidos por servicios de destape

La empresa provincial Sameep comunica que es el único organismo autorizado para intervenir en redes cloacales y desagües, al tiempo que alertó sobre la creciente presencia de personas o empresas no habilitadas que ofrecen servicios de destape a costos excesivos.

Desde la empresa explicaron que, ante problemas de desagüe en viviendas o edificios, es fundamental que los usuarios canalicen sus reclamos a través de las vías oficiales.

En ese marco, recordaron que Sameep cuenta con la competencia técnica y el respaldo necesario para evaluar cada situación y determinar si el inconveniente corresponde a la red pública o a instalaciones internas.

El vocal de la empresa, Guillermo Pereyra Iglesias, remarcó: «Es importante que la comunidad sepa que Sameep es la empresa autorizada para este tipo de trabajos. Contamos con personal capacitado, equipamiento adecuado y tarifas reguladas, lo que garantiza un servicio seguro y accesible».

Asimismo, advirtió sobre prácticas irregulares detectadas: «Hemos recibido denuncias de vecinos que contrataron servicios particulares para destapar cañerías, pagando sumas excesivas que en algunos casos superan ampliamente los valores que maneja Sameep. Estas intervenciones, además de costosas, muchas veces no cuentan con garantías ni controles adecuados».

En esa línea, desde la empresa señalaron que sus tarifas son significativamente más económicas en comparación con las ofrecidas por prestadores informales, y destacaron que sus intervenciones se realizan bajo criterios técnicos y normativos, que resguardan tanto la infraestructura como la seguridad de los usuarios.

«Queremos evitar que los vecinos sean perjudicados económicamente o que se realicen trabajos incorrectos que puedan agravar el problema. Por eso insistimos en que, ante cualquier inconveniente, se comuniquen con Sameep y no recurran a servicios no autorizados», subrayó Pereyra Iglesias.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la comunidad, garantizando un servicio eficiente, transparente y accesible, e invitó a los usuarios a informarse y utilizar los canales oficiales para la atención de reclamos y solicitudes vinculadas al sistema cloacal.