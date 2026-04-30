Capitán Solari celebró el Día del Trabajador con un locro popular

La Municipalidad de Capitán Solari llevó adelante un gran locro criollo y popular para conmemorar el Día del Trabajador, en una propuesta abierta a toda la comunidad.

La iniciativa fue impulsada por la gestión del intendente Guillermo Areco junto a su equipo de trabajo, quienes realizaron la preparación de esta tradicional comida con el objetivo de generar un espacio de encuentro y participación entre los vecinos.

Desde el municipio informaron que la actividad se desarrolló desde las 11:30, permitiendo a los asistentes compartir en el lugar o retirar su porción para disfrutarla en familia.

“Fue un esfuerzo colectivo pensado para toda la comunidad, sin banderías políticas, en una fecha tan significativa como el Día del Trabajador”, destacaron desde la comuna.

La jornada permitió fortalecer los lazos comunitarios y celebrar una fecha emblemática con una propuesta gastronómica tradicional.