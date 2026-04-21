«La creatividad como plataforma para producir»: el eje de la jornada Re! Creativa

Este martes se vive la jornada «Re! Creativa» en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90), en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. La propuesta convoca a referentes institucionales, académicos y emprendedores con el objetivo de generar articulación y promover el desarrollo productivo en la provincia.

En ese contexto, el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, definió la iniciativa como un punto de partida para construir nuevas dinámicas de trabajo conjunto. «Esto es un puntapié inicial, donde reunimos a distintos actores del Estado, de la universidad, estudiantes, artistas, gente de la cultura, y pretende ser una jornada donde entre todos empecemos a pensar para poner en marcha el Chaco productivo que todos soñamos», expresó.

En ese sentido, planteó que en los últimos años se consolidó una mirada que ubica a la creatividad como motor de desarrollo. «Hay una idea de los últimos años de que la creatividad, el talento y todas las iniciativas son una plataforma para poder empezar a pensar en otros mecanismos de acción productiva dentro del Estado», señaló.

Además, remarcó el enfoque inclusivo de la convocatoria, orientada a distintos sectores. «Hoy generamos esta primera reunión donde los jóvenes, los pequeños emprendedores, los pequeños empresarios y quienes quieran empezar con algún emprendimiento productivo puedan tener herramientas para poder hacerlo justamente de manera creativa», sostuvo.

El evento es organizado en cogestión por el Gobierno del Chaco, a través de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, junto al Instituto de Cultura del Chaco, el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Amazon Web Services y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE.

Durante la mañana, el primer bloque estará enfocado en la creatividad e innovación dentro del sector público, con paneles y exposiciones que incluyen la participación de Lorena Zicker, de Amazon Web Services, y la presentación de un caso de articulación público-privada.

Por la tarde, el eje girará en torno al ecosistema creativo chaqueño, con paneles coordinados por el ICCTI y la exposición central «Innovación sin límites. Audacia que transforma», a cargo de Federico Filip, especialista en creatividad organizacional e innovación colaborativa. La jornada finalizará con el relanzamiento de la Tiendita de la Casa de las Culturas.

El cronograma completo

Bloque 1: Creatividad e innovación en el sector público

8:30 – Acreditación.

9:00 – Apertura conceptual.

Panel Conversación sobre la innovación en organismos públicos.

10:00 – AWS (Amazon) Cultura e Innovación. Lorena Zicker.

11:00 – Caso de articulación público + privada. CEFCA.

11:30 – ¿Y si el sistema no nos ve?, a cargo del Instituto de Cultura del Chaco.

12:00 – Cierre institucional.

Bloque 2: Chaco Ecosistema Creativo

16:30 – Acreditación.

17:00 – Apertura Conceptual Bloque 2.

17:15 – Panel de casos. ICCTI.

18:00 – Innovación sin límites. Audacia que transforma.

Federico Filip, referente nacional en Creatividad organizacional e innovación colaborativa.

20:00 – Cierre y re lanzamiento Tiendita Casa de las Culturas.