Vuelve el cine gratuito al CCN

CCN-frente-Mediano

El Centro Cultural Nordeste invita al público al inicio del tradicional cine gratuito, este jueves 12 de marzo, a las 19.30 hs., en su sede de A. Illia al 355, de Resistencia. Como todos los años, los ciclos temáticos se orientan al entretenimiento, la formación y la crítica.

En el “Mes de la mujer”, el ciclo “Protagonizan las mujeres” abre una interesante mirada al mundo femenino a través de dramas y thrillers psicológicos de reciente producción. La cartelera incluye las siguientes películas:

12/03 — “Mátate, amor” (2025) — Dir: Lynne Ramsay

Una pareja joven y enamorada, Grace y Jackson, se muda desde Nueva York a una casa heredada en el campo. Al poco tiempo, Grace intenta encontrar su identidad en ese entorno aislado, acompañada de su bebé recién nacido. Pero al redescubrirse a sí misma tras un periodo de desmoronamiento, no lo hace en la debilidad, sino en la fortaleza y la imaginación.

 

19/04  — “Muerte en invierno” (2025) — Dir: Brian Kirk

Una mujer, que viaja sola por el norte nevado de Minnesota, interrumpe el secuestro de una adolescente. A horas del pueblo más cercano y sin cobertura telefónica, se da cuenta de que es la única esperanza de la joven.

26/04 — “Si pudiera, te patearía” (2025) — Dir: Mary Bronstein

Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

La entrada es libre y gratuita.

