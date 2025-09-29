Violento ataque en el barrio Nala: un policía resultó herido y un agresor fue detenido

Un hecho de violencia se registró en la noche del domingo 28 de septiembre, alrededor de las 20, en el barrio Nala de Resistencia, donde un efectivo de la Policía del Chaco fue agredido y sufrió daños en su vehículo.

Según el parte oficial de la Dirección General de Investigaciones, personal de la División Enlace Operativo Metropolitana se encontraba realizando averiguaciones en la zona cuando advirtió que dos hombres golpeaban a otra persona. Al intervenir, identificaron a la víctima como Edgardo Gómez Franco , cabo primero de la Policía del Chaco con servicio en la Central de Despacho 911.

Ataque con golpes y un intento de agresión con cuchillo

Gómez Franco relató que los agresores rompieron el vidrio trasero de su automóvil Ford Fiesta gris y que, además de propinarle golpes, intentaron lesionarlo con un cuchillo. El policía resultó con lesiones de carácter leve, según certificó luego la División Medicina Legal.

Vecinos colaboraron en la detención

En medio de la intervención policial, vecinos de la zona ayudaron a demorar a uno de los agresores, identificado como Jeremías González , quien se encontraba exaltado y trató de huir irrumpiendo en varios domicilios. Durante la persecución se produjo un forcejeo antes de lograr su captura.

González fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente al hospital Perrando, donde se le realizaron radiografías y una ecografía que descartaron lesiones de gravedad.

Investigación y actuación judicial

El cabo Gómez Franco radicó la denuncia formal y se labró el acta de constatación de daños en el vehículo. Tanto el expediente como el detenido quedaron a disposición de la Comisaría Decimotercera, por razones de jurisdicción.

El procedimiento estuvo a cargo del subcomisario De León, con la supervisión del comisario principal Walter Madona, jefe de la División Enlace Operativo Metropolitana, y del comisario inspector Germán Luis Fernández, jefe del Departamento de Estrategias y Técnicas Investigativas Metropolitana.