Fontana: detienen a una mujer que intentó ingresar cocaína en alimentos para un detenido

La Comisaría Tercera de Fontana informó que en la noche del domingo 28 de septiembre, a las 22:30, se produjo la aprehensión de una mujer que intentaba ingresar droga en una entrega de alimentos destinada a un interno.

El hallazgo

Durante la requisa de rutina, el llavero de turno detectó seis envoltorios con una sustancia blanquecina escondidos entre los alimentos que la mujer había llevado para “Pepe” B. , detenido por una causa de robo.

Al intervenir personal de la Dirección de Consumos Problemáticos, se realizó la prueba de campo, que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 1,1 gramos. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de un testigo hábil, según marca el protocolo.

La detenida

La mujer fue identificada como Estefanía Consuelo B., domiciliada en el barrio Don Santiago 3 de Resistencia. Tras las primeras diligencias, se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas N°2, a cargo de la dra. Ana María Ángeles Benítez, quien dispuso la notificación de aprehensión y la consulta de antecedentes en planilla.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales correspondientes y no descartan nuevas medidas en la investigación para determinar si existen otras personas implicadas.

El procedimiento estuvo supervisado por el subcomisario Gonzalo Soto, jefe de turno de la unidad.