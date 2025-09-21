Violencia de género: detienen a un hombre y secuestran tres escopetas

Un hombre de 50 años fue aprehendido este domingo en Resistencia luego de que su pareja lo denunciara por agresión y amenazas con un arma de fuego. Durante el procedimiento, se secuestraron tres escopetas de distintos calibres y cartuchos.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Juan de Dios Mena al 2600, donde personal de la Comisaría Séptima intervino tras recibir la denuncia de una mujer de 29 años. Según relató la víctima, desde hace varios años sufría episodios de violencia verbal y física por parte de su pareja. En esta ocasión, además de agredirla físicamente, el hombre la amenazó con una escopeta.

La mujer fue examinada por el médico policial y, en paralelo, la Fiscalía en turno dispuso la aprehensión del sospechoso y la instalación de un botón antipánico para garantizar su seguridad.

Horas más tarde, alrededor de las 15, efectivos del Servicio Externo lograron localizar y detener al hombre en la intersección de avenida Nicaragua y Juan de Dios Mena. La víctima colaboró voluntariamente con el procedimiento, entregando tres escopetas de distintos calibres y tres cartuchos, que fueron secuestrados por las autoridades.

La Fiscalía ordenó la detención del hombre por «supuestas lesiones leves y amenazas con arma de fuego en contexto de violencia de género», y continuará con la investigación para determinar las medidas judiciales correspondientes.