Hallazgo de un cuerpo en el río Paraná: intensa intervención de fuerzas de seguridad en Puerto Vilelas

En la tarde de este domingo, un amplio operativo de fuerzas policiales y de Prefectura Naval Argentina se desplegó en la zona conocida como Paraje Las Tres Bocas, en inmediaciones del acceso al paraje Humerez – “La Hormiga”, tras el hallazgo de un cuerpo flotando en aguas del río Paraná.

El hallazgo y el primer aviso

La alerta inicial se produjo alrededor de las 11:20, cuando pescadores de la zona informaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en el cauce. De inmediato, personal de la División Patrulla Fluvial, a cargo del comisario principal Carlos Bogado, se trasladó en la lancha policial L-12 hasta el lugar del hallazgo.

La Fiscal de Investigación Penal Nº 10, Irene Irala, fue informada de la situación y ordenó coordinar las actuaciones con Prefectura Naval Argentina, que colaboró en el rescate.

Traslado y peritajes en Las Tres Bocas

El cuerpo fue trasladado hasta la costa chaqueña, específicamente al Paraje Las Tres Bocas, donde aguardaba un importante dispositivo de seguridad.

Allí se hicieron presentes autoridades de la Dirección de Zona Metropolitana de la Policía del Chaco, la Dirección de Seguridad Rural y Ambiental Metropolitana, y la Zona VI Metropolitana, junto a supervisores de la zona portuaria y de la comisaría de Barranqueras.

A las 14:40, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por el licenciado Daniel Bordón, comenzó las tareas de constatación y levantamiento de evidencias junto con el médico policial Horacio Vargas. También participaron efectivos del Departamento de Bomberos, encargados del móvil tanatológico para el traslado posterior.

Documentación hallada y pasos legales

Durante las tareas de peritaje, se secuestró una bolsa transparente con documentaciones a nombre de un hombre, material que fue remitido a la fiscalía para su verificación. Las autoridades no confirmaron en el lugar la identidad de la persona fallecida, a la espera de los estudios de rigor.

Por disposición de la fiscal Irene Irala, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Médico Científico Forense (IMCIF) para la correspondiente autopsia, que permitirá determinar las causas de la muerte.

Testigos y seguimiento judicial

Las diligencias fueron presenciadas por un vecino de la zona, que actuó como testigo legal de las actuaciones. La fiscalía continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias en que se produjo el deceso.