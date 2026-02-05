Villa San Martín volvió a festejar en casa

El «Tricolor» chaqueño cumplió como local y venció a Colón de Santa Fe por 82 a 68 y de esta manera se mantiene en zona de playoffs con 10 victorias y 9 caídas. El próximo partido será el 10 de febrero ante San Isidro a las 22 horas.

Desde el primer minuto Villa San Martín marcó rápidamente diferencias en ataque, corriendo bien la cancha y aprovechando a Favio Vieta y Elián Centeno en la zona pintada para un rápido 1 1 a 0. Luego se sumó el goleo de Estéfano Simondi como principal arma en ataque en los últimos minutos del primer cuarto (16-7). A pesar de que Colón mejoró mucho en el juego con Hans Feder Ponce a la cabeza, el local cerró arriba por 20 a 16; para remarcar que la última del período fue para la visita con Hans Feder Ponce y un bombazo sobre la chicharra.

En el segundo cuarto Villa San Martín siguió arriba en el score. Por momentos se sumó el perímetro de Maximiliano Martín. Sin embargo, Colón encontró respuestas con Hans Feder Ponce para mantenerse vivo en el juego (27-23). A falta de 2:51, la visita lo empató en 33. En el cierre del periodo, nada cambió y, a pesar de alguna corajeada de Germán González para estar cerca, el «Tricolor» se fue al descanso arriba 37 a 35.

En el tercer cuarto de entrada, Villa San Martín encontró el camino en la zona pintada y Elián Centeno tuvo mucho que ver, sumado los aportes de Facundo Gago desde la conducción para una ráfaga de 9-1. Estéfano Simondi y Lautaro Florito también aportaron al equipo y Villa San Martín recuperó la ventaja para escaparse por 63 a 51.

Y en el último cuarto no hubo mayores incidencias, ya que Villa San Martín a pesar de las reacciones de los santafesinos siempre controló el partido. El partido se fue cerrando y Villa San Martín volvió al triunfo en casa ante el siempre difícil Colón de Santa Fe, que llegaba con tres victorias al hilo. El resultado final fue de 82 a 68 y de esta manera los chaqueños llegan a los 29 puntos fruto de 10 victorias y 9 caídas. El próximo partido será nuevamente de local, el 10 de febrero, ante San Isidro a las 22 horas.