Liga Federal: Con regresos y también incorporaciones de jerarquía, Hindú dio el salto inicial en la pretemporada 2026

Volvieron «La Burrita» Ghidini, Juan Delón, Santiago Barreto, Lucas Coronel y el joven Matías Rosales volvieron al «Bólido Verde». No obstante, llegó Lautaro Moreau, Juan Koster y se mantienen Facundo De Jesús.

El pasado lunes 2, el plantel de Hindú Club puso en marcha la pretemporada de cara justamente a la temporada 2026 de la Liga Federal 2026. Regresaron hombres de jerarquía, pero también se sumaron otros que sin dudas hacen un equipo con un gran potencial tanto grupal como individual.

Entre las figuras que volvieron, de cuna del «Bólido Verde», el base Álvaro «La Burrita» Ghidini, Juan Delón, el polifuncional Lucas Coronel y el joven Matías Rosales. También regresaron el pivote Santiago Barreto y llegaron muy buenos jugadores como el perimetral Lautaro Moreau y el también polifuncional Juan Segundo Koster. Continúa otro jugador intenso y de goleo como Facundo De Jesús, Francisco Checura y un grupo de juveniles de gran presente y que seguro tendrán la posibilidad de demostrarse.

Las fichas U21 son Matías Rosales y Santiago Masdeu. En tanto que los juveniles serán Dylan Zitterkopf, Máximo Bernad, Juan Faría, Álvaro Lange y Matías Sabadini.

Como entrenador está Luis Cequeira, siendo asistentes Gonzalo Aguirre y Luciano Miérez; en tanto que volvió un preparador físico de nombre y jerarquía como Juan José Quintela.

Los regresos

Al hacer uso de la palabra, el base de jerarquía y que sin dudas será pieza clave en el equipo, Álvaro Ghidini, manifestó volver «con las expectativas altas gracias al plantel que pudo conformar Luis Cequeira, mezclando identidad y sentido de pertenencia, sumado a refuerzos de jerarquía como son Lautaro Moreau y Santiago Masdeu más el plus en lo personal de volver al club que me formó como jugador y persona. Todo esto hace que las expectativas sean altas».

Otro de los jugadores elite en el «Bólido Verde» es Juan Delón, expresó tener «un grupo joven con chicos que nos conocemos de jugar previamente, con un poco más de experiencia cada uno; creo que puedo aportar mi intensidad tanto defensiva como en ataque y el objetivo principalmente para este federal es ir partido a partido, sabiendo nuestras limitaciones y fortalezas, y tratar de llevar al club lo más lejos posible».

Además, el alero perimetral Lautaro Moreau, manifestó tener “muy buenas expectativas al llegar a Hindu, donde es un equipo donde todos tienen experiencia y donde todos ya se conocen, eso esta muy bueno y se puede sacar provecho de eso”, remarcando aportar “ lo que se pueda, sea en defensa o en ataque”

También, el base U21 Matías Rosales afirmó estar muy contento de «poder jugar un nivel más con los chicos que años anteriores tuve minutos con ellos; buscaremos llegar lo más lejos posible».

Finalmente, el joven Dylan Zitterkopf dijo sentirse «muy contento en lo individual y dispuesto a sumar experiencia. Estoy preparado por si Luis (Cequeira) me necesita tres o cuatro minutos en cancha para darle un respiro al equipo».