Villa San Martín recuperó su mística en casa y volvió a sonreír en la Liga Argentina

Villa San Martín necesitaba un triunfo así: claro, sólido y construyendo confianza desde su casa. Y lo consiguió. Por una nueva fecha de la Conferencia Norte, el conjunto chaqueño superó 84-66 a Hindú Club de Córdoba, recuperando sensaciones y dejando una actuación que invita a ilusionarse.

El gran artífice de la noche fue Rómulo Gusmao, que firmó una planilla descomunal: 21 puntos, 13 rebotes y una valoración de +34, dominando la zona pintada y marcando el pulso del equipo. Pero no estuvo solo. La conducción de Facundo Gago (13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias), la intensidad de Favio Vieta (10 puntos y 12 rebotes, para la doble figura) y el aporte constante de Emir Pérez Barrios (12 puntos y dos asistencias) fueron piezas clave para que el «Tricolor» tome el control temprano y nunca más lo suelte.

Desde el arranque, Villa San Martín mostró claridad y potencia ofensiva. Tras un primer segmento que cerró 21-11 gracias a un doble sobre la chicharra de Valentino Barúa (3 puntos en total), los dirigidos por Gastón Castro fueron ampliando la ventaja con un juego ordenado y agresivo. Con Vieta y Pérez Barrios liderando el goleo y un equipo que corrió la cancha con decisión, el local se fue al descanso largo arriba por 43-29.

En el tercer cuarto, Gusmao impuso su talla y su energía en ambos tableros, acompañado por el aporte de Lautaro Florito (12 puntos y 5 rebotes en el juego) para sostener la diferencia (62-49). En el tramo final, Pérez Barrios terminó de sellar la victoria con pasajes de gran nivel, confirmando la superioridad chaqueña.

El 84-66 final devolvió confianza a Villa San Martín, que sigue firme en casa y ahora tendrá otra prueba ante su gente: este martes 2 recibirá a Amancay de La Rioja, nuevamente con la misión de prolongar su buen momento.

SÍNTESIS:

VILLA SAN MARTÍN (84): Maximiliano Martín 10, Facundo Gago 13, Emir Pérez Barrios 12, Agustín Camisasca 3, Favio Vieta10, Lautaro Florito 12, Gael Carrasco 0, Valentino Barúa 3, Rómulo Gusmao 21. ENTRENADOR: Eduardo Japez

HINDÚ (66): Lució Giacchino 0, Kelly Kinds 9, Jerónimo González 3, Tomás Fontanetti 2, Joaquín López 0, Joaquín Folmer 6, Carlos Altamirano 0, Renato Fontanetti 5, Santiago Bruera 13, Santiago Bruno 10, Osvaldo Arroyo 4, Carlos Buemo 14. ENTRENADOR: Mauro Salinas.

ÁRBITROS: Gustavo D’anna y Ariel Mudsky.

COMISIONADA TÉCNICA: Daniela Kessler.

ESTADIO: Villa San Martín (Resistencia, Chaco).

Hindú Club de Córdoba